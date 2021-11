Demon Slayer: Mugen Train, cifre da record per Akeboshi la nuova hit di LiSA

Lo straordinario successo riscontrato dalla pellicola Demon Slayer: Mugen Train, che trovate su Amazon Prime Video in italiano, continua ad espandersi anche ad altri settori. Una delle tracce della colonna sonora originale ha infatti quasi raggiunto le 2 milioni di visualizzazioni su YouTube, registrando un nuovo record per LiSA.

Per chi non lo sapesse, la cantautrice giapponese, in attività dal 2005, ha realizzato 9 album differenti, contribuendo con singoli e pezzi appositamente scritti per anime di successo, tra cui spiccano sicuramente le tracce e opening ideate per Sword Art Online e il più recente My Hero Academia. Il seguito ottenuto da tali opere ha sicuramente aumentato la fama dell'artista, ma l'ultimo singolo, Akeboshi, ha ricevuto un seguito e un apprezzamento generale da far impressione.

Il 17 novembre 2021 verrà pubblicato il nuovo CD di LiSA, dove sarà contento appunto Akeboshi, pubblicato con una clip musicale il 7 novembre sul canale ufficiale YouTube della cantante. In meno di 24 ore il video è stato visionato più di 1 milione di volte, e a distanza di quattro giorni dalla release conta 1,9 milioni di visualizzazioni. Un risultato che la stessa LiSA ha voluto celebrare col post che trovate in calce, ringraziando tutti del sostegno.

Per concludere vi lasciamo ai dati sull'incremento delle vendite dell'home video, in cui il film Demon Slayer: Mugen Train ha giocato un ruolo fondamentale.