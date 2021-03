Demon Slayer: Mugen Train, l'edizione home video uscirà a giugno: è allarme pirateria

Ufotable ha appena annunciato la data di uscita dell'edizione home video Blu-ray/DVD di Demon Slayer: Infinity Train, il blockbuster anime presto in uscita nei cinema italiani. Sorprendentemente, il box (disponibile in edizione standard e deluxe) sarà acquistabile anche in occidente, dove arriverà direttamente con i sottotitoli in inglese.

In calce potete dare un'occhiata all'annuncio di Ufotable, che ha pubblicato un breve teaser con rivelando la data d'uscita, il 16 giugno 2021. Entrambe le edizioni includono diverse opzioni di accessibilità, tra cui la possibilità di ingrandire i sottotitoli e di attivare l'audiodescrizione, oltre a un piccolo poster raffigurante Tanjiro e Rengoku. L'edizione deluxe include un CD musicale con la colonna sonora, un DVD con un dietro le quinte della premiere, un booklet con interviste al cast e molto altro.

Naturalmente, la release dell'edizione home video significa anche rischio pirateria, visto che i siti di streaming illegale non perderanno occasione per pubblicare il film in rete. In Giappone sono già state prese le prime precauzioni, con pene incredibilmente severe (fino a €80.000 di multa) e monitoraggio continuo dei siti pirata. In occidente tuttavia la situazione è diversa, quindi è probabile che Ufotable velocizzi il processo per portare la pellicola nei cinema di tutto il mondo. Negli USA la data ufficiale sarà rivelata il 16 marzo, mentre in Italia per il momento non sono state condivise nuove informazioni.

E voi cosa ne pensate? Vedrete il film al cinema o aspetterete l'home video? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che la seconda stagione di Demon Slayer arriverà nel 2021, e che dal mese scorso potete recuperare la prima stagione dell'anime su Netflix.