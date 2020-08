Demon Slayer: Mugen Train, Enmu e Tanjiro sono i protagonisti della splendida Key Visual

Poche ore fa è stato condiviso il nuovo trailer di Demon Slayer: Mugen Train, il primo film tratto dall'incredibile opera di Koyoharu Gotouge. Oltre al video e alla data di uscita però, è stata anche mostrata la seconda key visual ufficiale, e ovviamente anche in questo campo gli artisti di Ufotable si sono superati.

In fondo all'articolo potete dare un'occhiata all'immagine, in cui è ritratta la danza mortale tra Tanjiro Kamado ed Enmu, la prima luna calante dei dodici kizuki. L'illustrazione è semplicemente favolosa, ed i fan non hanno perso l'occasione per riempirla di apprezzamenti con centinaia di post su Twitter.

Demon Slayer: Mugen Train debutterà il 16 ottobre 2020 in Giappone e, considerando il successo dell'opera, arriverà presumibilmente anche in Italia nei mesi successivi. La pellicola adatterà i capitoli dal 53 al 69 (17 in totale), stesso numero di quelli che hanno composto l'arco narrativo del monte Natagumo. L'anime ha impiegato sette episodi esatti (circa 140 minuti) per adattare i capitoli in questione, ma nel caso di film difficilmente la durata supererà i 100 minuti.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la key visual? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in fui foste fan dell'opera poi, non perdetevi gli ultimi aggiornamenti sulla stagione 2 di Demon Slayer.