Demon Slayer: Mugen Train è il film del 2020 di maggiore successo, incassati $470 milioni

Al 30 aprile 2021, Demon Slayer: Mugen Train è il più grande successo cinematografico del 2020, almeno sul fronte degli incassi e del numero di spettatori. L'ufficialità arriverà domani, 3 maggio 2021, insieme agli ultimi dati del box office Nord Americano (USA & Canada), Sud Americano (Argentina) ed europeo (Spagna, Svizzera, Austria e Finlandia).

Ad oggi, Demon Slayer: Mugen Train conta 469,1 milioni di dollari incassati, un numero che permette alla pellicola di superare Bad Boys for Life ($426,5 milioni) e The Eight Hundred ($461,3 milioni), e di piazzarsi di diritto in cima alla classifica del film più redditizi distribuiti nel 2020. Si tratta di un traguardo mai raggiunto prima da un film che non sia stato prodotto negli USA o in Cina.

Il successo della pellicola è da associare principalmente ai numeri registrati in madrepatria, dove Demon Slayer: Mugen Train ha ottenuto la bellezza di $370 milioni, ma stanno svolgendo un ruolo molto importante anche Cina e USA. Negli Stati Uniti in particolare, la pellicola ha incassato 21 milioni di dollari nel primo weekend, e altri otto milioni e mezzo nel corso dell'ultima settimana di aprile. Le prime previsioni parlano di altri otto milioni incassi nel corso del primo weekend di maggio, per un totale di poco meno di 40 milioni di dollari nei primi dieci giorni.

Il weekend corrente dovrebbe essere anche l'ultimo in grado di dare una reale spinta agli incassi, visto che il recente leak del film sul PS Store porterà sicuramente ad una frenata al box office. In tutti i casi, i 500 milioni di dollari dovrebbero essere praticamente in cassaforte.