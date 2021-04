Demon Slayer: Mugen Train parte forte negli USA: recensioni entusiastiche e cinema pieni

Demon Slayer: Mugen Train è disponibile in Nord America, e in attesa di scoprirei gli incassi del weekend sembra sia già possibile parlare di successo anticipato, per lo meno sul fronte dell'accoglienza degli spettatori. La pellicola è attualmente 100% fresh su Rotten Tomatoes per critica e pubblico, e molti fan parlano di sale piene nonostante il visto censura.

Per quanto riguarda le recensioni, escludendo Rotten Tomatoes Demon Slayer: Mugen Train vanta un Metascore di 80/100 su Metacritic, con valutazioni positive da parte di tutta la stampa specializzata e persino un 100/100 da parte della testata San Francisco Chronicles. Polygon descrive il film come "meritevole dell'attesa e del suo successo" mentre Variey scrive che è "una pellicola adrenalinica e imperdibile per i fan". Dawn of the Geek assegna al film 4/5, mentre su IMDB la pellicola siede su un solido 8,3/10, secondo le valutazioni di circa 6.000 spettatori.

Sui social i fan parlano di sale piene con un'età media di circa vent'anni, data soprattutto dal rigido visto censura assegnato al film dalla Motion Picture Association of America (MPAA), che ha optato per una classificazione Rated-R (vietato ai minori di 17 anni non accompagnati). Ai microfoni di VICE, l'animatore giapponese Nobuyuki Tsugata si è detto deluso dalla scelta, specie considerando che in Giappone la pellicola può essere vista senza problemi anche da ragazzini di 12 anni.

Infine, per quanto riguarda gli incassi, dovremo ricevere i primi numeri ufficiali tra domenica 25 e lunedì 26 aprile, ma per segnare un buon debutto il film dovrà incassare almeno sei o sette milioni di dollari nei primi tre giorni dal lancio. Al momento il record del film anime più visto in Nord America è detenuto dal primo film Pokémon ($85 milioni circa), ma per entrare in Top 5 sono sufficienti "appena" venti milioni di dollari, una cifra sicuramente alla portata della pellicola che ne ha già incassati 400 tra Giappone e altri sei paesi orientali.