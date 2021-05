Demon Slayer: Mugen Train incassa $44 milioni negli USA, è il 2° film anime più redditizio

Nel corso della giornata di ieri, sabato 22 maggio 2021, Funimaton ha confermato che Demon Slayer: Mugen Train è ufficialmente diventato il secondo film anime più visto di sempre negli USA, superando i 43,7 milioni di dollari di Pokémon: The Movie 2000. Domani, 24 maggio 2021, Demon Slayer: Mugen Train infrangerà il muro dei 480 milioni di dollari incassati in soli sette mesi.

Demon Slayer: Mugen Train è stato proiettato in Giappone a partire dal 16 ottobre 2021, ed è velocemente diventato il film più visto della storia. Ad oggi la pellicola ha incassato circa 480 milioni di dollari, e secondo gli analisti non dovrebbe avere troppe difficoltà a raggiungere il mezzo miliardo, specie considerando che la pellicola è ancora inedita in diversi Paesi asiatici ed europei.

In Nord America il film ha superato il nuovo film di Mortal Kombat in tre weekend su quattro durante il primo mese di proiezione, e ha incassato un totale di $43.956.487 a venerdì 21 maggio 2021. Con gli incassi del weekend, il film dovrebbe essere riuscito a infrangere il muro dei $45 milioni, e probabilmente supererà i $50 milioni entro la fine di giugno. Il record di Pokémon: The First Movie ($85,7 milioni) rimane irraggiungibile, ma si tratta comunque di un risultato eccezionale.

Demon Slayer: Mugen Train è approdato lo scorso mercoledì nel Regno Unito, e dovrebbe arrivare in Italia nel prossimo futuro. In attesa di ricevere nuove informazioni circa la proiezione del film, vi ricordiamo che questo autunno debutterà la seconda stagione di Demon Slayer, sequel diretto della pellicola.