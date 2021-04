Demon Slayer: Mugen Train, numeri assurdi dagli USA: concorrenza distrutta in tre giorni

Pochi minuti fa sono arrivati nuovi aggiornamenti inerenti il primo weekend USA di Demon Slayer: Mugen Train, che a quanto pare ha registrato il secondo miglior debutto occidentale per un film anime dopo Pokémon: The First Movie del 1999. Il film ha incassato la bellezza di 21,1 milioni di dollari in tre giorni, battendo persino il lancio di Mortal Kombat.

Demon Slayer: Mugen Train ha chiuso sopra Mortal Kombat nel giorno di venerdì 23 aprile, incassando 9,5 milioni di dollari contro i 9 milioni del live-action di Warner Bros. Nei due giorni successivi, Mortal Kombat ha incassato 8,6 (sabato 24 aprile) e 4,7 milioni di dollari (domenica 25 aprile), contro i 6,4 e 3,5 milioni di dollari di Demon Slayer: Mugen Train. Tuttavia, Demon Slayer: Mugen Train è proiettato in sole 1600 sale contro le 3073 del blockbuster di WB, quindi i tre milioni di differenza sono tutt'altro che impressionanti.

Tornando alla pellicola di Ufotable, Demon Slayer: Mugen Train è diventato in soli tre giorni il 4° film anime più redditizio di sempre negli USA, sotto Pokémon: The First Movie ($85,7 milioni), Pokémon: The Movie 2000 ($43,7 milioni) e Dragon Ball Super: Broly ($30,7 milioni). Se questo è il risultato dopo il primo weekend, è praticamente certo che Demon Slayer: Mugen Train raggiunga il podio entro la fine della prossima settimana.

Per darvi un metro di paragone, My Hero Academia: Heroes Rising ha incassato un totale di 13,3 milioni di dollari negli USA, mentre Your Name e Weathering With You hanno incassato rispettivamente 5 e 7,8 milioni di dollari. La città incantata, il capolavoro di Ghibli vincitore del Premio Oscar all'animazione, ne ha incassati 12,4 in due mesi. Demon Slayer ha letteralmente frantumato queste cifre in tre giorni, rivelandosi così un successo straordinario anche al di fuori del Giappone. Le recensioni del film sono altrettanto entusiastiche, e a questo punto è praticamente certo che la pellicola sarà la prima nella storia a raggiungere il mezzo miliardo di dollari.