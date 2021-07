Demon Slayer: Mugen Train di nuovo in Top 10 in Giappone, è l'ultima settimana nei cinema

Demon Slayer: Mugen Train si è piazzato al settimo posto al box office giapponese nel weekend del 24/25 luglio, dopo circa due mesi fuori dalla Top 10. Ufotable ha annunciato che quella attuale è letteralmente l'ultima corsa del treno dell'infinito, visto che il film terminerà ufficialmente la proiezione giovedì 29 luglio.

Demon Slayer: Mugen Train ha venduto 29 milioni di biglietti e incassato 40 miliardi di yen in Giappone, più altri 11,7 miliardi di yen in altri 44 paesi. In totale la pellicola ha incassato 51,7 miliardi di yen ($475 milioni/€400milioni circa) in poco più di sette mesi, ovvero dal 16 ottobre al 23 maggio 2021. Al momento Ufotable non ha rivelato gli incassi degli ultimi due mesi, ma è probabile che il film sia riuscito a raggiungere il tanto agognato traguardo del mezzo miliardo di dollari. La conferma arriverà nel weekend.

Per quanto riguarda l'ultima corsa, Ufotable ha annunciato la scorsa settimana l'inizio del "weekend finale", con proiezione speciale in 380 cinema sparsi per il Giappone dal 22 al 29 luglio. Per molti rappresenta l'ultima occasione per vedere il film in sala, e per incentivare il pubblico lo studio di animazione ha deciso di regalare dei mini poster di Rengoku a tutti gli spettatori.

Demon Slayer: Mugen Train è il film più visto della storia in Giappone, nonché quello con gli incassi più alti. Negli USA è il secondo film anime più visto di sempre dopo Pokémon: The Movie. In Italia il film è disponibile su Amazon Prime Video.