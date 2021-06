Demon Slayer: Mugen Train ha venduto un milione di Blu-ray in tre giorni, è record storico

In soli tre giorni, Aniplex, Ufotbale e Shueisha hanno piazzato oltre un milione di copie dell'edizione home video di Demon Slayer: Mugen Train, segnando un record storico per il settore dell'intrattenimento giapponese. In totale sono state vendute 1.074.170 copie nelle prime settantadue ore, con l'80% delle vendite registrate nel giorno di lancio.

Con 804.079 copie vendute il 15 giugno 2021, Demon Slayer: Mugen Train ha battuto il lancio registrato da Frozen nel 2014 (661.000 copie) e ora gli mancano poco meno di 500.000 copie per conquistare il record del Blu-ray/DVD più venduto della storia nel corso della prima settimana. Nei due giorni successivi al lancio, invece, sono state vendute rispettivamente 173.146 e 96.945 copie, cifre che rendono plausibile l'infrangimento del muro del milione e mezzo.

L'edizione home video di Demon Slayer: Mugen Train include il film sottotitolato in due lingue (giapponese e inglese) con diverse opzioni di accessibilità, tra cui la possibilità di attivare l'audiodescrizione per non vedenti, più un CD con la colonna sonora. La Limited Edition include anche un'illustrazione speciale realizzata dal character designer Akira Matsushima e un CD audio con i commenti dei cinque protagonisti. Le Limited Edition vendute sono state circa 445.000, equivalenti al 42% delle vendite totali registrate nei primi tre giorni.

Il film di Demon Slayer ha incassato circa mezzo miliardi di dollari in tutto il mondo, superando ampiamente La città incantata di Studio Ghibli e diventando il film anime più visto di sempre. La seconda stagione della serie animata sarà trasmessa nell'autunno del 2021, e fungerà da sequel alla pellicola.