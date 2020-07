Demon Slayer: Muzan Kibutsuji si mostra in una magnifica figure da quasi 300 euro

Quella di Demon Slayer si è rivelata una tra le epopee anime/manga più apprezzate di questi ultimi anni, un susseguirsi d'eventi e grandi personaggi che nonostante un inizio quantomeno problematico, sono infine riusciti a conquistare milioni di lettori e spettatori sparsi in ogni angolo del pianeta.

Come probabilmente saprete, il manga di Demon Slayer è oramai giunto alla sua conclusione mentre la serie light novel continua la sua corsa, con i fan che continuano a invadere i social realizzando cosplay e fanart spesso realizzate con una grande attenzione per i dettagli, un successo che nel tempo ha spinto innumerevoli compagnie a realizzare prodotti a tema pensati per ingolosire i collezionisti più accaniti.

Tra i tanti, figurano anche i ragazzi di Magic Cube Studio, i quali hanno svelato una splendida figure a tema Demon Slayer e specificatamente dedicata a Muzan Kibutsuji. Come visionabile nelle immagini disponibili a fondo news, il lavoro mette in mostra il pericoloso essere nella sua forma femminile ma al contempo affiancato da una terrificante creatura ben poco rassicurante. Il prodotto si caratterizza per una gran quantità di dettagli, il tutto venduto a un prezzo pari a 275 euro (senza contare le spese di spedizione), e secondo quanto dichiarato dalla società ne saranno rilasciati solo 520 pezzi.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che proprio in questi giorni è arrivato sul Jump GIGA 2020 un ultimo saluto da parte di Demon Slayer.