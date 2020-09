Demon Slayer: Muzan Kibutsuji mostra tutto il suo potere nella Cover del Volume 22

Il manga di Demon Slayer può anche essersi concluso con la pubblicazione del capitolo 205, ma i collezionisti di fumetti sanno bene che un'opera non può dirsi completa prima che vengano pubblicati tutti i Volumi ufficiali. Poco fa, il profilo ufficiale della serie ha svelato la data di uscita del penultimo tankobon, mostrandone anche la copertina.

Il Volume 22 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba uscirà in Giappone il 2 ottobre 2020, e la Cover, visibile in calce, mostra un furente Muzan Kibutsuji, pronto allo scontro finale con gli ammazzademoni. Il fumetto sarà composto da 192 pagine e comprenderà i capitoli dal 188 al 196. Il Volume finale arriverà il prossimo 2 dicembre.

Demon Slayer conta, al momento, oltre 100 milioni di copie in circolazione, cifra che lo rende uno dei manga più redditizi della storia. Con la pubblicazione degli ultimi due Volumi e l'uscita del film fissata per ottobre 2020, la serie supererà verosimilmente Le Bizzarre Avventure di JoJo, L'Attacco dei Giganti, Bleach e Doraemon, entrando di diritto nella Top 10 dei manga più venduti in assoluto.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la copertina? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che in Italia Edizioni Star Comics ha pubblicato i primi nove Volumi, e che il decimo arriverà nel corso del mese di novembre.