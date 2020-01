Demon Slayer e My Hero Academia si incontrano in una fan art emozionante

Sappiamo bene come i fan siano soliti creare fan art, delle volte tanto creative da disegnare i personaggi di una serie con le caratteristiche di un'altra. La cosa diventa scoppiettante quando la fusione avviene tra due anime che attualmente sono sulla bocca di tutti e si contendono i primi posti delle classifiche.

Stiamo parlando di My Hero Academia e Demon Slayer. Già qualche giorno fa vi avevamo mostrato un altro avvicinamento del genere: quello tra Zoro di One Piece e Inosuke di Demon Slayer, oggi invece parliamo di Deku e Eri, nei panni di Tanjiro e Nezuko.

Come si può vedere dall'immagine postata dall'utente kingdukeee su Reddit e che potete visionare in calce a quest'articolo, ci viene mostrato il protagonista di My Hero Academia, con i vestiti e la katana di tipica ambientazione del Giappone Feudale, affiancare una innocente Eri, abbigliata allo stesso modo. E mentre la quarta stagione di My Hero Academia è appena giunta al termine del primo arco narrativo e il film di Demon Slayer si disegna all'orizzonte insieme a una seconda stagione molto probabilmente in uscita nel 2021, fan art come queste racchiudono il 2019. Mostrando le serie che più hanno fatto parlare di sé in questa annata che si è appena conclusa e che, insieme a One Piece, sono, attualmente, sulla vetta delle serie più amate e seguite in tutto il mondo.

Non per niente, è stato visto, che il protagonista di Demon Slayer, Tanjiro, è il personaggio animato più cercato del passato 2019. E voi cosa ne pensate?

Avete visto gli anime citati in questo articolo? E l'incontro tra il mondo feudale di Demon Slayer e quello supereroistico di My Hero Academia cosa vi suscita?