Ecco Demon Slayer, My Hero Academia e Naruto con le animazioni di The Seven Deadly Sins 3!

La terza stagione di The Seven Deadly Sins è stata criticata a tutto tondo, soprattutto per via del pessimo lavoro svolto da Studio Deen nel campo delle animazioni. I fan hanno espresso il loro disappunto sui social nei modi più disparati e proprio a questo proposito, oggi abbiamo deciso di mostrarvi un'esilarante fan art.

L'utente Reddit lipefleming infatti, ha condiviso poche ore fa la bellissima immagine visibile in calce, in cui vengono mostrati i protagonisti di alcuni degli shonen più famosi degli ultimi anni nei panni di Meliodas. L'illustrazione si fa beffe del frame tratto dall'episodio 13 dell'anime di Studio Deen, diventato ormai virale da qualche settimana.

Come potete vedere, tra i tanti sostituti compaiono Tanjiro e Nezuko, Midoriya ed Eri, Senku e Kohaku e molti altri. L'immagine è stata apprezzata dai fan del subreddit NanatsunoTaizai, che nonostante la grande passione provata per la saga di Nakaba Suzuki sono stati in grado di farsi una risata premiando il post con circa 1500 upvote.

The Seven Deadly Sins 3 ha già compiuto il giro di boa e si concluderà definitivamente nel mese di marzo. Lo scorso 15 gennaio è stato trasmesso l'episodio 14, intitolato "Una nuova minaccia", e al netto di variazioni dell'ultimo minuto la nuova puntata sarà distribuita il prossimo 22 gennaio.

E voi cosa ne pensate? State ancora seguendo la terza stagione? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui invece non foste familiari con le ultime discussioni riguardanti l'anime, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra analisi di The Seven Deadly Sins 3.