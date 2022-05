Demon Slayer n. 19, il manga Star Comics al vertice della classifica dei più venduti

Da qualche tempo a questa parte, nel nostro territorio il manga è sempre più importante. Questo trend, in costante crescita, viene confermato dall'ultima analisi pubblicata. Nella classifica dei libri più venduti della settimana, svetta Demon Slayer n. 19 edito da Star Comics.

Solamente a inizio maggio, Star Comics dominava le classifiche con le uscite di ONE PIECE e Dragon Ball Super. Qualche settimana dopo, è un'altra serie manga pubblicata dall'editore con sede a Perugia a occupare la prima posizione nei più venduti. La notizia, arriva proprio quando Star Comics è impegnata al Salone Internazionale del Libro di Torino, una delle manifestazioni più importanti del settore.

Attraverso un post pubblicato sui propri social media ufficiali, Edizioni Star Comics festeggia un importantissimo traguardo. Demon Slayer n. 19 di Koyoharu Gotoge, è alla prima posizione nella classifica generale dei libri più venduti della settimana.

Il manga di Star Comics ha superato libri come Solo è il Coraggio, il romanzo di Giovanni Falcone, e Fabbricante di Lacrime, rispettivamente in seconda e terza posizione. Ciò, conferma il trend positivo dei manga in Italia. Un tempo riservati a una stretta nicchia di lettori, ora sono accessibili a tutti. E dopo questa notizia, i contatti tra Mondadori e Star Comics forse andranno a buon fine.