Da Demon Slayer a Naruto, la Top 20 dei film live-action che i fan non vorrebbero vedere

Recentemente, un piccolo campione di pubblico giapponese è stato interrogato dai sondaggisti di Joshi Spa a proposito della produzione di film live-action, e gli è stato chiesto di esprimere un voto indicando quali serie anime, secondo loro, non dovrebbero mai e poi mai ricevere una trasposizione simile. La classifica completa è visibile qui sotto.

La classifica è stata stilata prendendo in considerazione un campione principalmente femminile, di età compresa tra i 30 e i 49 anni. Tutti i votanti potevano esprimere più preferenze.

Top 20 adattamenti live-action da evitare

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - 43% Il mio vicino Totoro - 30% ONE PIECE - 29% Neon Genesis Evangelion - 27% La città incantata - 25,5% Nausicaä della Valle del vento - 25% Laputa, il castello dei cieli - 25% Principessa Mononoke - 24% Ponyo - 21.5% Crayon Shin-chan - 19% Lamù - 17% Card Captor Sakura - 16% Yu degli spettri - 15% Slam Dunk - 14% Inuyasha - 12% Natsume degli spiriti - 11,5% Code Geass - 10,5% Mr. Osomatsu - 9,5% Naruto - 9,5% Kuroko's Basket e Hunter x Hunter (pari merito) - 9%

Demon Slayer è il primo in classifica, e curiosamente Shueisha ha recentemente lasciato intendere che prima o dopo un live-action tratto dall'opera sarà realizzato. Sul gradino più basso del podio è invece presente ONE PIECE, altro anime che riceverà un adattamento live-action su Netflix nel corso del 2021. Interessante notare come ben sei posizioni siano occupate dai film di Studio Ghibli.

