Demon Slayer, nasce l'aereo dei pilastri: volate in sicurezza con questo design

Ormai non è più un segreto che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sia uno degli anime più visti del nuovo millennio. Se la prima stagione da sola aveva fatto sfracelli in giro per il mondo, il film Demon Slayer Movie: il Treno Mugen e la seconda stagione dell'anime hanno completato il lavoro, in attesa dell'arrivo di Demon Slayer stagione 3.

Oltre Tanjiro, i componenti più forti dei cacciatori di demoni sono i pilastri, umani dotati di una forza fisica e un'abilità fuori dal comune. Sono loro a eliminare la maggior parte dei demoni più forti e per questo ormai compaiono in ogni saga di Demon Slayer. La loro presenza però non si limita soltanto agli schermi, dato che il merchandising della serie è molto fiorente. Oltre i Tamagotchi dei pilastri di Demon Slayer, i cacciatori di demoni più forti ora viaggeranno anche tra i cieli.

La compagnia giapponese ANA (Air Nippon Airways) ha stretto una partnership con la quale i suoi aerei si sono procurati una livrea con i pilastri. Come si può notare nell'immagine promozionale, si parte con Himejima Gyoumei e si finisce con Iguro Obanai, nel mezzo ci sono tutti gli altri pilastri tra cui quelli che abbiamo già visto all'opera come Rengoku Kyojuro e Uzui Tengen. Un aereo in salsa shonen che di sicuro non dovrà temere l'attacco dei demoni volanti.