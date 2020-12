Demon Slayer: Nezuko come non l'avete mai vista in questo cosplay di Ays

Tanjiro e Nezuko hanno iniziato il loro viaggio durante i primi anni del 1900. È quella infatti l'ambientazione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, in un Giappone che da poco si era aperto all'occidente e che non aveva ancora assimilato gli usi e costumi occidentali come oggi. Per questo i protagonisti indossano abiti molto tradizionali.

In tutti i cosplay di Nezuko visti finora infatti, la ragazza si è sempre presentata con un kimono rosa, una sopravveste nera e altri dettagli che ci riportano a un Giappone alle prese con il periodo Taisho. Ma se Demon Slayer fosse stato ambientato ai giorni nostri, come sarebbe apparsa Nezuko? La cosplayer russa Ays ha provato a rispondere a questa domanda con un altro cosplay su Nezuko.

Le foto in basso ci mostrano una Nezuko modella e con uno stile contemporaneo: gonna nera, maglia bianca col suo viso, una giacca rosa che riprende i disegni geometrici del kimono in Demon Slayer e occhiali rosa che riproducono i suoi occhi demoniaci col prugna. Ovviamente non manca il fiocco tra i capelli, così come la sfumatura verso il rosso. Una realizzazione molto particolare della cosplayer ma che ci fornisce uno sguardo su come sarebbe potuta essere Nezuko negli anni 2000.

Proprio Ays ci aveva presentato un cosplay tradizionale di Nezuko, dimostrando che ama questo personaggio di Demon Slayer.