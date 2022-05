Demon Slayer: Nezuko che corre in questo cosplay low cost di un interprete geniale

Dopo la trasformazione in demone, Nezuko Kamado è diventata una creatura piuttosto singolare. Inizialmente aveva i tratti delle creature che infestano la notte, con la voglia di carne e sangue umano. Però è bastato poco, la voce del fratello Tanjiro, per calmarla e dare così inizio al particolare viaggio di Demon Slayer.

La storia di Nezuko Kamado è stata così travagliata sin dall'inizio del racconto, però la ragazza ha cercato di sfruttare i suoi nuovi poteri, anche se inconsciamente, per aiutare il fratello. Tra le sue capacità particolari c'è quella di cambiare dimensione del corpo a proprio volere, diventando sia una bambina che una donna adulta. Nella prima stagione di Demon Slayer, la vediamo intenta nella Nezuko Run che diventa virale. Da bambina, inizia a correre per sfuggire ai fendenti di Kocho Shinobu.

Quella scena abbastanza comica è stata ripresa dal geniale Lonelyman, il cosplayer che realizza i suoi travestimenti in modo low cost e divertente. Ecco quindi un cosplay di Nezuko che corre low cost, realizzato con pochi indumenti e accessori e con una piccola accortezza per simulare le dimensioni piccole della demoniaca sorella di Tanjiro. Cosa ne pensate di questa interpretazione di Lonelyman? Potete osservare in basso il post tratto dal suo account Instagram.