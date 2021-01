Demon Slayer: Nezuko nel cosplay spigliato e fedele di Elara Dark

In Giappone sono recentemente tornati i protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba grazie al lungometraggio dei record Infinity Train. Oltre la figura di spicco Rengoku, si sono fatti rivedere anche i quattro storici protagonisti alle prese con una nuova sfida dalle conseguenze mortali.

Così come si sono dati da fare sia Tanjiro che Inosuke e Zenitsu, anche la giovane Nezuko ha fatto la sua apparizione in questa pellicola dando una mano importante. Ma ora la vediamo fuori dal mondo di celluloide con un cosplay a tema Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

La cosplayer russa Elara Dark ha deciso infatti di presentare al suo pubblico un cosplay di Nezuko Kamado ma in versione più adulta e spigliata rispetto a quella che siamo abituati a vedere. Considerato che il personaggio varia principalmente tra una ragazzina e una bambina grazie al suo potere, il fisico e l'espressione di questa Nezuko potrebbero magari rifarsi di più a una Nezuko cresciuta e alla fine della storia.

Elara Dark riesce comunque a mantenere lo stile di Nezuko e in particolare i suoi vestiti, riproducendo fedelmente tutto l'abbigliamento tra kimono e obi, giacca e fiocchi, oltre ai lunghi capelli neri con sfumature arancioni sulle punte. Chi è riuscita invece a catturare l'animo di una Nezuko più infantile è stata Kurumi, cosplayer giapponese.