Demon Slayer: una Nezuko dolcissima in questo cosplay di MongoeCos

Demon Slayer sta battendo ogni record in Giappone anche grazie alla recente uscita del film Demon Slayer: Mugen Train nelle sale cinematografiche nipponiche. I fan stanno celebrando il successo del manga di Koyoharu Gotōge in ogni forma, e una cosplayer ha realizzato un cosplay adorabile di Nezuko.

In Demon Slayer, Nezuko, la sorella del protagonista Tanjiro, ha due lati: uno demoniaco e l’altro di una tenera ragazzina che cerca di mantenere il controllo del proprio corpo di demone. Nezuko è stata una parte fondamentale della missione di Tanjiro, non solo perchè è stata in grado di combattere molti demoni aiutando il fratello, ma durante la serie è riuscita a padroneggiare diverse abilità.

Nella prima serie dell’anime, Nezuko è riuscita ad utilizzare tecniche che hanno aiutato Tanjiro, Zenitsu e Inosuke a sconfiggere il clan dei ragni, un gruppo di demoni dalle inquietanti sembianze di ragno che uccidono tutti i membri della squadra ammazza demoni che trovano sul loro cammino.

Su Instagram, la cosplayer MongoeCos ha condiviso questa sua adorabile interpretazione di Nezuko, in una versione senza artigli e zanne.

Le avventure di Nezuko, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke si sono concluse nel manga, ma è molto probabile che vedremo altri adattamenti animati in futuro e non vediamo l’ora! La prima serie è arrivata su Amazon Prime, quali sono i cinque episodi più belli di Demon Slayer secondo voi? In Giappone, l'anime è così famoso che il primo ministro ha citato una tecnica di Demon Slayer durante una commissione.