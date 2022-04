Demon Slayer: Nezuko festeggia i 3 anni dell'anime nel nuovo poster ufficiale

Il 6 aprile 2019 debuttava in Giappone la trasposizione animata di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ad opera di Ufotable. Oggi la serie è diventata un fenomeno mediatico in continua crescita, capace di registrare record e vendite impressionanti, e considerata tale popolarità lo studio ha condiviso un nuovo poster per questo speciale anniversario.

L’incredibile scalata e affermazione dell’avventura di Tanjiro Kamado in un settore così vasto come quello dell’animazione giapponese sta conquistando altri appassionati e periodicamente vengono organizzati eventi e collaborazioni speciali per celebrare tale successo. In particolare il 16 aprile 2022 in Giappone si terrà un’iniziativa per festeggiare i tre anni della trasposizione animata, pubblicizzata dagli stessi autori dello studio Ufotable attraverso l'immagine che potete vedere in fondo alla pagina.

Il personaggio scelto come protagonista per il poster è Nezuko, in uno dei suoi design più simpatici, un lungo yukata rosa e celeste, con tanto di orecchie, zampe e coda per apparire come una tigre, con le quali cerca di essere minacciosa. Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate dell’illustrazione nella sezione riservata ai commenti. Per concludere vi lasciamo ad un affascinante cosplay di Mitsuri Kanroji, Pilastro dell'Amore, e al nostro speciale dedicato a cosa possiamo aspettarci dalla terza stagione di Demon Slayer.