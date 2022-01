Demon Slayer: una Nezuko fiammeggiante in questo cosplay eccelso e demoniaco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è uno dei grandi successi degli ultimi anni. Nessuno si sarebbe mai aspettato che il manga di Koyoharu Gotouge, pubblicato su Weekly Shonen Jump inizialmente con risultati altalenanti, sarebbe cresciuto a dismisura e poi esploso con la trasmissione dell'anime prodotto da Ufotable.

L'anime fu un progetto talmente amato in Giappone e nel resto del mondo da obbligare tutte le case editrici a stampare in fretta e furia altri volumi, con ristampe su ristampe che alla fine portarono Demon Slayer a diventare uno dei manga più venduti di tutti i tempi, e questo nonostante la sua gioventù. Ora il manga si è concluso, ma l'anime no, dato che è ancora in corso la seconda stagione di Demon Slayer con un arco narrativo molto atteso.

Ancora una volta al centro delle vicende c'è anche Nezuko, la demoniaca sorella di Tanjiro il cui scopo è quello di aiutare il fratello a trovare una cura per l'infestazione vampirica provocata da Kibutsuji Muzan. Nezuko ha dato prova di avere molte abilità anche segrete nel corso delle prime due stagioni, mettendosi sempre in gioco a prescindere dalla situazione. Ecco un cosplay di Nezuko demoniaca e fiammeggiante nelle foto di Miacka, che ha deciso di riprodurla in più di una versione.