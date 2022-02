Demon Slayer: Nezuko potrebbe diventare la più grande minaccia per Muzan

Il vero antagonista di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si è rivelato essere Muzan Kibutsuji, il primo Demone che ha creato e controlla i suoi “figli” attraverso il suo stesso sangue, ma sembra esserci una falla nel suo piano: la giovane Nezuko Kamado, che continua ad accrescere i suoi poteri pur non rispondendo a Muzan.

Nella parte conclusiva della seconda stagione dell’anime prodotto dallo studio Ufotable, Nezuko si è rivelata fondamentale in due circostanze. La prima quando ha apertamente affrontato Daki, la Sesta Luna Crescente, attivando la sua forma vampirica e riuscendo a mettere in difficoltà l’avversaria. La seconda riguarda più da vicino una nuova capacità legata alla sua abilità vampirica, ovvero la possibilità tramite il Sangue Esplosivo di annullare gli effetti delle abilità vampiriche degli avversari e di eliminare ogni traccia del veleno usato da Gyutaro dai corpi dei compagni e di Uzui.

Oltre che rivelarsi un membro prezioso all’interno della squadra di Tanjiro per la forza e la capacità curativa, Nezuko potrebbe seriamente rivelarsi la più grande minaccia per Muzan. Un demone ancora così giovane e già così potente, che non segue la tirannia di Kibutsuji e continua a sviluppare nuovi poteri che forse un giorno la renderebbero in grado di sostenere una battaglia proprio contro il primo Demone. Voi cosa ne pensate dell’evoluzione del personaggio di Nezuko? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere vi lasciamo alla nostra recensione dell'episodio 2x18 di Demon Slayer, e ad un bel cosplay di Nezuko trasformata.