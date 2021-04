Demon Slayer: Nezuko protagonista di un'enorme figure da 3000 euro

Tra i manga di maggior successo degli ultimi tempi c'è sicuramente Demon Slayer che, anche grazie alla splendida trasposizione animata di Ufotable, ha saputo conquistare numerosi lettori. Vediamo insieme la nuova stupefacente figure dedicata all'opera.

La serie di Koyoharu Gotouge pubblicata tra le pagine di Shonen Jump dal 2016 al 2020 è tra le più apprezzate dai lettori della rivista. L'enorme successo l'ha portata ad infrangere numerosi record molti dei quali riguardano il film da essa tratto Demon Salyer: Infinity Train che si appresta ad essere pubblicato anche negli USA.

Tra i numerosi personaggi di cui si viene a conoscenza uno dei più amati è Nezuko, la sorella del protagonista, Tanjiro, che all'inizio del racconto viene trasformata in un demone. Oltre ad essere protagonista di numerosi cosplay a tema Demon Slayer ella è stata rappresenta in una nuova incredibile figure le cui immagini sono riportate in calce alla news.

Con un'altezza di 44 centimetri il prodotto viene venduto da Furyu Corporation in un periodo che va dal 7 Aprile al 15 Luglio al prezzo di 399.300 yen, ovvero circa 3000 euro. Come si può vedere nelle foto la ragazza appare assieme alla scatola in cui, nel manga, riposa mentre viene trasportata dal fratello e, proprio come nell'opera originale, è possibile riporre Nezuko all'interno della stessa.

