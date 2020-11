Demon Slayer: Nezuko provocante e pericolosa in questo cosplay spoiler

L'anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha sicuramente coinvolto gli spettatori grazie alle animazioni perfette di Ufotable e alla colonna sonora emozionante, ma grande merito va anche ai personaggi che, seppur siano tratteggiati molto semplicemente, hanno ognuno una propria unicità.

E nel quartetto di protagonisti, la più misteriosa è sicuramente Nezuko. Sorella minore del protagonista Tanjiro, è stata trasformata in un demone da Kibutsuji Muzan e da quel momento è partita tutta la storia di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Da quando è diventata un demone, ha perso la parola e parte delle sue emozioni ma è riuscita comunque a mantenere una sorta di umanità. Ciononostante, il suo corpo si è modificato a causa del sangue demoniaco ottenendo vari poteri che ancora devono essere esplorati.

Nezuko può dimostrarsi dolce e tranquilla in Demon Slayer, così come violenta e assetata di sangue. Un cosplay spoiler di Nezuko creato dalla cosplayer Farah ci mostra entrambi i lati della ragazza. Con tre foto che possiamo vedere in basso, dapprima c'è Nezuko in versione demone semplice col suo classico haori rosa e il soprabito nero; nell'ultima foto invece, Nezuko si mostra in una versione che ancora non è stata vista nell'anime di Demon Slayer.

Nezuko sa anche diventare provocante in altri cosplay, ed è stata anche l'oggetto di una diatriba tra ex fidanzati con una statuetta di Demon Slayer.