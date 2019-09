Demon Slayer, Nezuko scavalca le classifiche come personaggio femminile preferito dai fan!

La corsa al successo di Demon Slayer ha dell'incredibile, basti pensare alla mobilitazione dei fan in trepida attesa dell'annuncio della seconda stagione dell'anime. In questo percorso, inoltre, stanno riscuotendo sempre più popolarità i personaggi principali dell'opera, guidati dalla bellissima Nezuko.

Da qualunque parte la si guardi, la sfortunata sorella di Tanjiro è un vero e proprio fenomeno, una popolarità che non si vedeva dal picco di Rem durante la proiezione in Giappone di Re:Zero. L'eroina del manga di Koyoharu Gotouge, grazie all'adattamento dello studio ufotable, si è piazzata al 5° posto nella rivista Newtype, chiudendo la top 5 dei personaggi femminili preferiti dagli appassionati di animazione in Giappone.

Il che non è nemmeno roba da poco, in quanto gareggia con alcuni nomi che bazzicano nelle prime posizioni da ormai tanto tempo, tra cui Asuna (Sword Art Online) e Saber di Fate/Stay Night ancora salda alla prima posizione. Spiccano, questo mese, inoltre anche la piccola Takagi e Hina di Weathering With You, l'ultimo film di Makoto Shinkai che ha incassato 115 milioni di euro.

Di certo, la piccola demone entra di diritto nell'olimpo di quello che i fan chiamano "waifu", ovvero quei personaggi femminili preferiti dagli appassionati di una determinata opera. E proprio in virtù del suo recente successo, avete visto il bellissimo cosplay di Nezuko di una modella russa?

E voi, invece, cosa ne pensate del piccolo successo dell'eroina di Demon Slayer? Diteci la vostra con un commento qua sotto!