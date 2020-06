Demon Slayer: Nezuko diventa sexy nel cosplay di Caffeine

L'anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba realizzato da Ufotable ha portato su schermo i personaggi simpatici e coinvolgenti dell'omonimo manga di Koyoharu Gotouge. Le ottime animazioni dello studio, culminate col famoso episodio 19, ha fatto poi esplodere una mania per Demon Slayer che dura ancora oggi e che lo ha reso campione di vendite.

Mentre il manga di Demon Slayer festeggia le 80 milioni di copie stampate con i primi 21 volumi, i fan ancora si dilettano nel realizzare fan art e cosplay per i personaggi apparsi finora nella trasposizione animata. Nel quartetto di protagonisti c'è Nezuko Kamado, sorella di Tanjiro, che all'inizio della serie si mostrò come una ragazzina normale ma che poi fu trasformata in un demone, evento che la cambiò radicalmente.

La coprotagonista di Demon Slayer ha aiutato diverse volte il fratello durante la serie e ha dato sfogo alla sua natura più violenta, alternandola a quella tenera. È ciò che succede anche nel cosplay di Nezuko realizzato da Caffeine Addict che, con più foto, mette in risalto sia una versione tranquilla che una sexy e violenta di Nezuko. Per i fan dell'anime la seconda foto è un po' un'enigma mentre chi ha letto il manga già sa qual è il riferimento per quella versione di Nezuko. In basso potete osservare le foto del cosplay di Nezuko, vi piacciono? Ultimamente proprio Nezuko è stata protagonista di una strana fusione con Broly.