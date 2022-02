Demon Slayer: Nezuko si trasforma in questo cosplay come nella stagione 2

Fin dal primo episodio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Nezuko ha mostrato il suo lato demoniaco. La trasformazione apportata da Kibutsuji Muzan ha cambiato per sempre la sorella minore di Tanjiro che, a conti fatti, ha avuto questa mentalità selvaggia per tutto il tempo in cui l'abbiamo conosciuta.

Questi tratti più vampireschi sono stati però messi in mostra ben poche volte durante la storia, denotando quindi una resistenza di Nezuko alla trasformazione, almeno in parte. Infatti, seppur non possa parlare e non sia completamente umana, la ragazza riesce a trattenersi. Ma nella seconda stagione di Demon Slayer, la sua furia mostruosa si è manifestata durante lo scontro con Daki. Sfruttando il suo potere inversamente rispetto al solito, Nezuko è diventata più adulta e ha amplificato la propria potenza per mettere in grave pericolo la sesta luna crescente.

Quella Nezuko - che ha dato in realtà non pochi problemi, secondo una parte di pubblico, a causa dell'eccessiva sessualizzazione - è stata però onnipresente in rete dal momento della sua apparizione dell'anime. Ai cosplay di Nezuko adulta e scatenata già visti in passato ora si aggiunge quello di Thalia.

Il geniale Lonelyman ha invece sfruttato questa popolarità per uno dei suoi cosplay a low cost su Nezuko.