Demon Slayer: Nezuko si traveste da coniglietta in questo provocante cosplay

Mentre il film di Demon Slayer: Infinity Train sta abbattendo qualsiasi record d'incassi in Giappone, la cosplayer @brenditzcosplay ha omaggiato Nezuko interpretandola in una maniera piuttosto particolare.

Nonostante non sia ancora arrivato in Nord America e in Europa, Demon Slayer: Infinity Train ha già raccolto circa 220 milioni di dollari; un successo conclamato che porta il franchise creato da Koyoharu Gotoge a rivaleggiare con opere ben più rinomate. Per rendere tributo alla serie, una cosplayer ha portato in vita la tenerissima Nezuko, sorellina del protagonista.

Nezuko Kamado è l'unica sopravvissuta della sua famiglia all'attacco di Muzan Kibutsuji, il quale, però, l'ha trasformata in un demone. Nonostante ciò, la ragazza è riuscita a conservare parte dei suoi ricordi e a frenare i suoi impulsi demoniaci. Sensibile alla luce solare, non più in grado di parlare e con un bavaglio in bocca affinché non possa mordere qualcuno, Nezuko viaggia al fianco di suo fratello maggiore Tanjiro nel tentativo di trovare una cura.

Personaggio più amato tra i fan, Nezuko ha preso vita grazie alla spettacolare interpretazione di @brenditzcosplay. Gli scatti condivisi dalla cosplayer ritraggono una Nezuko vestita da coniglietta, con una carota sul viso e un simpatico peluche al fianco. Che ne pensate di questo costume?

Sebbene la trama del manga abbia già raggiunto la sua conclusione, il futuro di Demon Slayer è radioso. L'anime ha ancora molto materiale da cui prendere ispirazione, per cui i fan di Tanjiro e Nezuko non devono preoccuparsi. Demon Slayer stagione 2 sta per diventare realtà. E' stata presentata una nuova serie di Polaroid ispirata a Demon Slayer.