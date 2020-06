Demon Slayer: Nezuko, Uraraka e Noelle si scambiano gli abiti in una meravigliosa fan art

L'utente Reddit Prism_Circle ha recentemente rubato il cuore ai fan di Demon Slayer, My Hero Academia e Black Clover realizzando una magnifica fan art. L'illustrazione, visibile in calce all'articolo, ritrae Nezuko con indosso gli abiti dell'ultimogenita della famiglia Silva, Uraraka nei panni di un dolcissimo demone e Noelle in quelli dell'eroina.

Come potete vedere gli utenti hanno apprezzato il lavoro dell'artista, premiandolo con circa 11.000 upvote e rendendolo il post più votato della settimana nel subreddit di My Hero Academia. I fan non sono certo nuovi a questo tipo di omaggi, ricorderete infatti che poco tempo fa altri artisti raggiunsero un simile livello di notorietà pubblicando dei crossover tra Demon Slayer e Nier: Automata o con la Principessa Mononoke.

Demon Slayer e My Hero Academia sono considerati da molti come due dei migliori shonen dell'ultimo decennio, e Black Clover continua ormai da tre anni ad appassionare una grande fetta di pubblico in occidente. In particolare, l'anime di Studio Pierrot ha addirittura conquistato il titolo di anime più visto in Europa sulla piattaforma streaming Crunchyroll.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la fan art? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, approfittate dell'occasione per dare un'occhiata alla divertente fusione tra Nezuko e Broly mostrata sulle nostre pagine pochi giorni fa!