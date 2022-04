Demon Slayer: Nezuko diventa un vero demone in questo cosplay

Nezuko è sempre stata una ragazza dolce, anche dopo la trasformazione in demone da parte di Kibutsuji Muzan. Soltanto in pochi frangenti, come in alcuni istanti del primo episodio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba del 2019, la ragazza aveva dato prova di possedere una natura ben più selvaggia a causa della mutazione.

Quella natura però è rimasta sopita per tanto tempo, per anni. Grazie a una forza di volontà unica e all'aiuto di tanti altri personaggi, il fratello Tanjiro in primis, è riuscita a rimanere con un modo di fare abbastanza umano, senza la necessità di mangiare carne e bere sangue umani. Tutto ciò è cambiato in Demon Slayer 2x13 dove Nezuko ha scatenato tutta la sua forza demoniaca, trasformandosi nel corpo e nel carattere. La reazione suscitata da Daki ha fatto perdere il senno alla ragazza che è corsa in aiuto del fratello.

Kleiner Pixel ha deciso di creare un cosplay di quella Nezuko demoniaca che appare nella stagione 2 di Demon Slayer e che in realtà ha causato non poche critiche in rete a causa di una supposta sessualizzazione del personaggio. Nei due post in basso, la cosplayer riesce però a dare un aspetto sia sensuale ma soprattutto demoniaco e pericoloso alla ragazza, riuscendo a interpretarla ottimamente.