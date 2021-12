Demon Slayer: Nezuko VS Daki in questo cosplay che mette i due demoni a confronto

Il film il Treno Mugen di Demon Slayer è stato riproposto nella seconda stagione della serie, con sette episodi che, tra ottobre e novembre, hanno raccontato nuovamente la tragica fine di Rengoku. Ma ora il treno Mugen si è concluso, lasciando spazio al primo vero arco narrativo inedito di Demon Slayer 2.

Lo spettatore è stato lanciato nel quartiere a luci rosse, uno dei quartieri molto popolari nel Giappone che fu. Secondo il pilastro Uzui Tengen, lì è nascosto un altro dei demoni di Kibutsuji Muzan che miete le sue vittime incontrollato. Demon Slayer 2x10 ha già fatto capire chi sarà il nemico, l'oiran Daki, una donna tanto bella quanto spietata. Ad affrontarla ci saranno tutti i protagonisti radunatisi lì, anche Nezuko.

Ora le due sono a confronto non soltanto in Demon Slayer ma anche nei cosplay. Le coreane JooHee e Min si sono dedicate infatti alle due ragazze demoniache in alcuni scatti. Se Min aveva già proposto in passato alcuni cosplay di Nezuko, JooHee aveva invece catturato l'attenzione per i suoi cosplay di Daki. Nelle foto in basso vediamo le due fanciulle insieme, entrambe in versione più demoniaca e pronte ad affrontarsi. Un cosplay di Daki VS Nezuko ben fatto e che fa risaltare la nuova situazione di Demon Slayer.