Demon Slayer: non sarebbe stato più appropriato adattare la Stagione 3 con un film?

Demon Slayer è uno dei colossi dell'animazione giapponese, eppure la terza stagione dell'adattamento prodotto da Ufotable sta continuando a ricevere critiche. Secondo molti, l'adattamento dello Swordsmith Village Arc meglio si addiceva a un lungometraggio animato.

Esattamente come nelle saghe precedenti, la saga del Villaggio di Forgiatori di Katana di Demon Slayer 3 porta gli spettatori a fare la conoscenza di un nuovo Hashira, il quale deve confrontarsi con una delle Lune Crescenti di Muzan Kibutsuji. Questa formula, che nelle due precedenti stagioni si era rivelata vincente, non sta convincendo i fan, che lamentano ora di una certa ripetitività.

Demon Slayer 3 si concentra esclusivamente sui combattimenti, dimenticandosi di approfondire i protagonisti dell'arco. Dare più spazio al flashback su Genya avrebbe permesso agli spettatori di legare maggiormente con un personaggio che fino a quel momento veniva reputato odioso, mentre quel momento si riduce in soli 4 minuti circa di timing. Lo stesso si può dire per la scoperta sul passato di Muichiro Tokito, con l'anime che invece si concentra su Gyokko e i colpi inferti al Forgiatore Haganezuka.

Questi problemi non si sarebbero posti se questo arco narrativo fosse stato adattato in un lungometraggio. Sebbene questa saga sia lunga il doppio di quella del Mugen Train, un film sarebbe stata la soluzione perfetta. Una pellicola avrebbe avuto un ritmo più veloce e avrebbe messo in risalto le fasi salienti dell'arco, senza perdersi in animazioni futili, spesso anche oggetto di critiche per la 3DCG. L'errore di Ufotable è stato compiuto però al principio. Piuttosto che produrre un film che per metà andava a ripercorrere una battaglia già conosciuta, si sarebbe potuto dar vita a un prodotto inedito, più veloce ma al contempo anche più completo.