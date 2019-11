Demon Slayer: non bastano i manga, ora conquista anche le light novel battendo SAO

Seppur non florido come quello dei manga, in Giappone è presente anche il settore delle light novel. Queste ultimamente sono tornate alla ribalta grazie a titoli come Sword Art Online, che sta ottenendo ottime trasposizioni in anime. I colossi del settore però ora devono cedere all’incontrastabile marcia di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Come se non bastasse la conquista delle classifiche dei manga del 2019, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha deciso di fare del proprio meglio anche nel settore delle light novel. Come si può vedere dal tweet in calce di Yonkou Productions, la nuova classifica settimanale di Oricon mostra la nuova realtà.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba piazza entrambi i suoi volumi in cima alla classifica. Il primo di questi aveva avuto poco seguito dopo la sua pubblicazione nel febbraio di quest'anno, ma con la Demon Slayer mania di questi ultimi mesi anch'esso è esploso. Il secondo volume, pubblicato invece nel mese di ottobre, ha già avuto una partenza sprint.

In totale i due volumi hanno raggiunto quasi 360.000 copie vendute e singolarmente entrambi hanno superato il volume 22 di Sword Art Online, uno dei titoli più venduti nel panorama light novel del Giappone. Ciò conferma l'incontrastabilità del fenomeno Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba che ormai è sempre più sicuro del primo posto con ONE PIECE battuto.