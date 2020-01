Demon Slayer non si ferma più, oltre 40 milioni di copie stampate e nuovi record infranti

Il fatto che il manga di Demon Slayer stia crescendo a ritmi insostenibili per qualsiasi prodotto di intrattenimento non fa neanche più notizia, visto che praticamente ogni settimana sembra riuscire ad infrangere qualche record. Le ultime novità inerenti alle vendite riportate da Comic Natalie però, hanno davvero dell'incredibile.

L'opera di Koyoharu Gotouge infatti, conta oggi oltre 40 milioni di copie in circolazione. Per capire quanto sia importante questa cifra, basti ricordare che manga del calibro di Death Note, Saint Seiya e Berserk hanno venduto rispettivamente 30, 35 e 40 milioni di copie in 17, 34 e 31 anni. Demon Slayer ha attualmente venduto più di 25 milioni di copie in nemmeno 4 anni, e i Volumi vanno così tanto a ruba che ne sono state stampate oltre 40. Ma non è tutto.

Demon Slayer ha infatti venduto, nel solo mese di gennaio, più di quanto abbia fatto nell'intero anno solare 2019. Il 28 settembre dello scorso anno l'opera contava circa 12 milioni di copie stampate, ed è francamente incredibile pensare a quanto sia cresciuta in un lasso di tempo così breve.

Ovviamente il merito è da dividere con Studio Ufotable, responsabile per l'adattamento televisivo che qualche mese fa scosse l'intera fan base degli appassionati anime.

Il manga di Demon Slayer ha da poco distribuito il capitolo 191 e sta finalmente raggiungendo il suo climax. Nel caso in foste in pari con la storia, non perdete l'occasione per cliccare sul link e leggere il nostro approfondimento.