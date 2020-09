Demon Slayer: numeri da paura per il manga, 100milioni di copie in circolazione

Neanche la fine del manga di Demon Slayer ha potuto impedire al gioiellino di Koyoharu Gotouge di introdursi nell'Olimpo dell'editoria nipponica. Ogni mese, infatti, il fumetto continua a incrementare esponenzialmente vendite e stampe, incurante di spezzare al suo seguito i record precedenti di ONE PIECE.

Il percorso che sta affrontando Demon Slayer ha dell'assurdo, in quanto in pochi mesi il manga ha di fatto raggiunto numeri a dir poco straordinari per un'opera che, per larga parte della sua serializzazione, è passata in secondo piano in quel di Weekly Shonen Jump. Dalle 60 milioni di copie in circolazione nel mese di maggio, la serie ha superato quota 80 milioni nel mese successivo fino a un lieve rallentamento che lo ha portato al clamoroso traguardo solo nell'ultimo mese.

Shueisha ha infatti annunciato che Demon Slayer, attualmente, conta 100 milioni di volumi in circolazione a fronte di 23 volumi. Per dare un senso maggiore a questa cifra, ONE PIECE di tankobon in circolo ne vanta quasi il quintuplo, ben 470 milioni. La differenza maggiore, che desta anche maggior stupore, è che il capolavoro di Eiichiro Oda ha raggiunto tali numeri in 96 volumi, ben più di 70 rispetto a Demon Slayer.

Inoltre, come se ciò non bastasse, l'opera si appresta a godere di un film animato in dirittura d'arrivo a ottobre in Giappone e di una probabile seconda stagione per il 2021. E voi, invece, cosa ne pensate di questi imponenti numeri? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.