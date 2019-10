Demon Slayer: la nuova light novel segna un altro record per il franchise!

Il franchise di Demon Slayer, persino dopo la conclusione della trasposizione animata, continua imperterrita la sua scalata al successo. Il manga più popolare dell'industria in questo 2019 è un vero e proprio tormentone che non riesce a smettere di far parlare di sé. Con l'opera cartacea vicinissima a ONE PIECE, infatti, la perla di Koyoharu Gotouge continua a macinare record uno dietro l'altro.

Di opere così, non ne nascono moltissime: serie in grado ribaltare più volte il mercato nipponico, spostando le attenzioni del pubblico verso un titolo soltanto. Eppure, Demon Slayer è riuscito nell'intento di riscuotere incassi da tutti i lati e in ogni settore, conquistando persino il podio delle light novel. I romanzi originali sono un discorso più complicato in madre patria, poiché colmo di mostri sacri difficili da superare.

Invece, il franchise ci è riuscito, superando Vita da Slime, colosso dell'editoria con più di 40.000 volumi venduti, e persino Re:Zero, il tutto grazie a Kimetsu no Yaiba 2: One Butterfly che ha riscosso una cifra monstre di 72.000 copie in appena tre giorni. Il primo numero dell'omonima light novel, inoltre, ha conquistato il terzo posto, scavalcando Classroom of the Elite. Vi rimandiamo alla classifica completa in fondo alla pagina, insieme al numero di copie circolanti per ciascun volume nella top 10 dei romanzi più venduti in Giappone nell'ultima settimana.

E voi, invece, cosa ne pensate del fenomeno di Demon Slayer? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata ai dettagli del nuovo film sequel della saga.