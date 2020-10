Demon Slayer: il nuovo capitolo del manga rivela fino a che punto si può spingere Rengoku

Dopo un paio di mesi di assenza dal palcoscenico editoriale nipponico, Koyoharu Gotouge, l'autrice dietro al fenomeno globale Demon Slayer, è tornata a lavorare al manga con un capitolo speciale dedicato a Rengoku, il Pilastro del Fuoco e beniamino degli appassionati, in particolare su un evento passato che gli ha cambiato la vita.

Mentre il debutto in patria di Demon Slayer: Infinity Train è ormai prossimo, con il ritorno delle avventure di Tanjiro e Nezuko sul grande schermo, nel frattempo i fan hanno avuto modo di analizzare con calma il capitolo auto-conclusivo realizzato dalla sensei per il personaggio di Rengoku. Come abbiamo avuto modo di vedere in una scorsa notizia, il cacciatore di demoni ha dovuto affrontare una potente minaccia che lo ha costretto a prendere una drastica decisione.

Durante la sua battaglia con un demone in grado di alterare l'equilibrio degli esseri umani, permettendogli di uccidere facilmente i suoi obiettivi, Rengoku si è trovato di fronte una realtà parecchio sconcertante: tanti cacciatori di demoni brutalmente uccisi tra cui un suo vecchio amico e, turbato da ciò, prende la drastica decisione di spaccarsi i timpani per evitare di udire il suono del flauto del demone. Per questo motivo, l'udito del Pilastro del Fuoco è stato fortemente compromesso e ciò ne ha condizionato gli atteggiamenti. E tale è anche il motivo per cui il comportamento del personaggio appare spesso più eccentrico e bizzarro del solito.

E voi, invece, cosa ne pensate di Rengoku, vi piace il Pilastro della Fuoco? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.