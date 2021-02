Demon Slayer: nuovo evento per l'anime il 14 febbraio, stagione 2 in arrivo?

Il fenomeno Demon Slayer si è trasformato in una gallina dalle uova d'oro, motivo per cui è estremamente lecito aspettarsi che Shueisha e studio ufotable continueranno a supportare il franchise ancora a lungo. Proprio per questo, inevitabilmente, l'adattamento anime tornerà presto o tardi con una nuova stagione.

Dalle poche informazioni in nostro possesso, stando ai rumors in rete, sappiamo che una stagione 2 di Demon Slayer è effettivamente in produzione anche se l'annuncio ufficiale sta tardando ancora ad arrivare. Ciò non deve comunque stupirci poiché con il successo di Demon Slayer: Infinty Train al cinema, e con gli enormi proventi derivanti dal botteghino, né Shueisha e tantomeno ufotable eviteranno di spremere fino all'ultima goccia il gioiellino di Koyoharu Gotouge.

Ad ogni modo, il giorno tanto atteso per l'annuncio potrebbe arrivare a breve, forse già il prossimo 14 febbraio, in quanto è previsto un evento a tema online che potrebbe accompagnare persino un primo teaser promozionale. Non ci resta dunque che attendere i prossimi giorni per scoprire se l'attesissimo Demon Slayer 2 diventerà realtà a breve o meno. Nel frattempo, vi ricordiamo che il 14 febbraio debutteranno anche 4 corti animati per festeggiare San Valentino.

E voi, invece, cosa vi aspettate dall'evento che si terrà online tra pochi giorni? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti.