Demon Slayer, nuovo record: 14 milioni di copie e volumi che vanno a ruba

Quello di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un fenomeno molto raro, se non addirittura unico, nel panorama dei manga. Grazie all'anime di Ufotable, nel giro di sei mesi è passato dall'essere un manga poco conosciuto e di nicchia a uno dei fenomeni più esplosivi degli ultimi anni. Talmente tanto esplosivo da rischiare di battere ONE PIECE.

Due settimane fa vi abbiamo parlato del record del manga di Koyoharu Gotouge, che aveva ricevuto una tiratura di ben 12 milioni di copie. In soli 14 giorni però la situazione è mutata radicalmente. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha infatti raggiunto le 14 milioni di copie stampate, questo grazie alla continua febbre del Giappone verso il manga pubblicato su Weekly Shonen Jump che per l'arrivo del volume 17 nelle fumetterie che sta competendo con ONE PIECE e The Promised Neverland.

Nella seconda metà di novembre ci saranno i risultati delle vendite annuali portate dall'agenzia Oricon. Riuscirà Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba a vendere un altro milione di copie per allora e superare ONE PIECE, re incontrastato nelle classifiche attuali da ben 13 anni? In calce potete osservare lo stato di una fumetteria giapponese che, dopo i sold out delle scorse settimane, finalmente hanno ricevuto le nuove copie dei 17 volumi finora pubblicati.