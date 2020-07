Demon Slayer: nuovo trailer in arrivo per il film il prossimo 2 agosto?

Quasi in concomitanza con le prime indiscrezioni in merito alla seconda stagione di Demon Slayer è trapelato un annuncio da parte di Abema TV. Il portale streaming, infatti, ha confermato un evento interamente dedicato all'adattamento animato del manga di Koyoharu Gotouge per questo fine settimana.

Dopo aver preso in carica gli annunci previsti per l'Anime Japan, Abema TV si sta nuovamente dimostrando come il canale streaming preferito dalle emittenti per sponsorizzare i propri progetti. Nelle scorse ore, infatti, il portale ha confermato che il prossimo 2 agosto si terrà un evento speciale interamente dedicato a Demon Slayer: Saga del Treno dell'Infinito, il film sequel incentrato sulla figura di Rengoku, il pilastro del Fuoco.

Non sono state rivelate quali novità nel complesso saranno annunciate, ma le prime indiscrezioni confermano la presenza di un estratto della sigla di chiusura e di una locandina promozionale. Ciò, inoltre, non esclude la presenza di un nuovo trailer del film che, salvo imprevisti, debutterà nel mese di ottobre. Ad ogni modo, non ci resta che attendere fino a domenica per conoscere eventuali aggiornamenti in merito all'attesissima pellicola.

