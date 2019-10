Demon Slayer: nuovo trailer per l'attesissimo film sequel!

Nonostante la conclusione di Demon Slayer abbia aperto una voragine profonda tra i numerosi appassionati dell'opera, il franchise dell'autrice Koyoharu Gotouge sta per tornare con un film sequel, previsto per il suo debutto in Giappone durante il 2020.

L'adattamento animato dello Studio Ufotable è riuscito a garantire un successo incredibile all'originale manga cartaceo, grazie a uno strepitoso incremento degli incassi che, in un'occasione, è riuscito persino a superare ONE PIECE nelle vendite giornaliere. Sono tantissime, dunque, le aspettative generate per questa pellicola, erede di un immenso successo televisivo e con l'obiettivo ultimo di continuare la lunga serie di traguardi riscossi tramite una proiezione cinematografica.

Nelle ultime ore, inoltre, il profilo ufficiale dell'adattamento televisivo di Demon Slayer ha pubblicato sui propri canali social il nuovo incredibile trailer promozionale del lungometraggio animato. L'arco narrativo di Mugen Ressha Hen, infatti, coprirà la saga del Treno Fantasma, concentrando la narrazione attorno alla figura del Pilastro del Fuoco, Kyojuro Rengoku. Il teaser in questione, che anticipa la nuova locandina promozionale, potete ammirarlo in calce a questa notizia, ma non prima di aver dato un'occhiata alla nostra Recensione di Demon Slayer.

