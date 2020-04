Demon Slayer: nuovo trailer e key visual per l'attesissimo film sequel previsto in ottobre

Ad oggi, Demon Slayer è uno dei franchise più importanti in termini economici e di popolarità, merito di un adattamento animato che ha sponsorizzato in pompa magna l'omonimo manga di Koyoharu Gotouge. In virtù di questo straordinario successo, ufotable ha recentemente annunciato il film Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen.

Il 20 marzo, se ricordate, era previsto un evento su Abema TV dedicato interamente a Demon Slayer, manifestazione rinviata in seguito al 10 aprile, probabilmente per dare le giuste attenzioni all'opera. Come promesso, l'evento si è tenuto regolarmente in Giappone, nonostante qualche misura precauzionale a causa del Coronavirus. Minaccia che, inoltre, ha costretto la produzione a rinviare il debutto del film, non più previsto per la stagione estiva come originariamente riportato da voci di corridoio. La pellicola, dunque, debutterà ufficialmente in patria il prossimo 16 ottobre 2020.

Ad ogni modo, il team non si è fatto mancare l'occasione di stuzzicare gli appassionati rilasciando un nuovo trailer promozionale e una nuova key visual, li stessi che potete ammirare in calce alla notizia. Vi ricordiamo, a tal proposito, che il film di Demon Slayer è il diretto seguito dell'anime e si incentrerà su un'epica avventura dei protagonisti insieme al Pilastro del Fuoco, Rengoku.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo nuovo trailer? Diteci le vostre impressioni a riguardo, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.