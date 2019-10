Demon Slayer, il nuovo volume supera ONE PIECE nelle vendite giornaliere!

Il manga dell'autrice Koyoharu Gotouge, Demon Slayer, sta conquistando le vette più ambite da ciascun fumetto di successo. L'opera, infatti, è sempre più vicina alle vendite di ONE PIECE, conquistando l'ennesimo traguardo per il franchise. Solo pochissimi titoli sono arrivati così vicino al capolavoro di Eichiro Oda.

Il debutto del volume 17 di Demon Slayer è andato in sold out in appena tre giorni, con una quantità di copie che non è riuscita a soddisfare l'immensa domanda degli appassionati. Tuttavia, la sfilata di record non è ancora finita per il manga, anzi, continua imperterrita a macinare traguardi uno dietro l'altro. L'ultimo di questi, tuttavia, è un segnale estremamente positivo e importante per il franchise, infatti, il 17° tankobon ha superato il volume 94 di ONE PIECE nelle vendite giornaliere.

Il risultato, ovviamente, va contestualizzato allo stesso periodo di uscita dei numeri, per entrambi fissato allo scorso 4 ottobre. Ed è proprio questo il motivo ad aver scatenato le reazioni del web, poiché l'opera, con l'uscita del nuovo numero, non aveva ancora ottenuto una vittoria ad armi pari contro un colosso dell'editoria fumettistica. Ovviamente, molte cose possono ancora cambiare nel corso di questa "sfida tra big", dopotutto, l'opera di Eichiro Oda ci ha sorpreso più volte durante la sua serializzazione.

Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori risvolti sulla situazione attuale, prima di poter dichiarare Demon Slayer il possibile vincitore di questa sfida tutta in casa Weekly Shonen Jump. E voi, invece, cosa ne pensate dell'ennesimo traguardo raggiunto dal nuovo popolare manga? Fatecelo sapere nell'apposito riquadro riservato ai commenti qua sotto.