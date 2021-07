Demon Slayer alle Olimpiadi: ginnasta usa un brano dell'anime durante il corpo libero!

Dopo aver sentito la sigla di Haikyu!! durante una partita di pallavolo, il pubblico dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 ha recentemente avuto modo di ascoltare un'altra traccia tratta da un anime durante il turno di qualificazione nel corpo libero, con la ginnasta Alexa Moreno che ha deciso di esibirsi con in sottofondo un brano di Demon Slayer.

In calce potete dare un'occhiata alla performance della ginnasta messicana, piazzatasi al sessantesimo posto durante il turno di qualificazione odierno con la musica "Demon Slayer Corps" ad accompagnare la sua performance. Fortunatamente la ginnasta non è riuscita a sbloccare il suo potenziale latente come Tanjiro o Rengoku, e il primo posto durante le prove è andato all'italiana Vanessa Ferrari.

In tutti i casi Moreno ha già conquistato otto medaglie e due ori nel corso degli ultimi undici anni, quindi si tratta solo di un piccolo inciampo per una ginnasta tra le più costanti e tenaci dell'ultima decade. La performance oltretutto sta velocemente diventando virale, con poco più di 200.000 visualizzazioni nel momento della stesura dell'articolo, che probabilmente raddoppieranno prima della fine della giornata.

E voi cosa ne dite? Vi è piaciuta l'esibizione di Alexa Moreno? Ditecelo nei commenti! A proposito di Olimpiadi, poi, vi ricordiamo che questo weekend Weekly Shonen Jump è in pausa a causa dell'evento, e che tutti i nuovi capitoli di My Hero Academia, ONE PIECE e via dicendo torneranno la prossima settimana.