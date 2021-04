Demon Slayer omaggiato da Ikumi Nakamura: l'ex Game Director ricrea la Danza del Dio Fuoco

Molti di voi conosceranno Ikumi Nakamura, ex Creative Director di GhostWire: Tokyo e da poco più di un mese fondatrice di uno studio di videogiochi indipendente in Giappone. La sviluppatrice a quanto pare ha anche una grande passione per gli anime, visto che poche ore fa ha pubblicato su Twitter un video in cui ricrea la famosa danza dell'Hinokami Kagura.

"Ho accettato la sfida e ricreato la Danza del Dio del Fuoco di Demon Slayer", si legge nel tweet dell'artista, "il posto in cui ho girato il video, ovvero il Kamado Shrine di Kyushu, Giappone, dovrebbe essere il luogo d'origine del protagonista Tanjiro Kamado". In cima all'articolo potete dare un'occhiata al video, dalle tonalità decisamente più cupe rispetto all'originale.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stato uno dei fenomeni dell'intrattenimento più apprezzati degli ultimi anni, come dimostrano gli spaventosi incassi registrati dal film Demon Slayer: Mugen Train e l'incredibile reazione dei fan all'annuncio della Stagione 2. Vedere l'anime omaggiato anche da altri volti noti dell'intrattenimento non può che far piacere a tutti gli appassionati.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questa performance? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per leggere la nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la prima stagione dell'anime disponibile su VVVVID, Prime Video e Netflix.