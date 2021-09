Demon Slayer e ONE PIECE da record in Italia: tutti i grandi numeri raggiunti dai 2 manga

Per un lungo periodo i manga sono stati una lettura di nicchia e ritenuti per bambini dal grande pubblico. Da qualche anno però la tendenza è stata nettamente invertita e, mese dopo mese, le case editrici rivelano che sempre più persone stanno acquistando fumetti di origine nipponica, con le classifiche dominate da ONE PIECE e Demon Slayer.

La pandemia, invece di rallentare questo processo, sembra averlo accelerato portando librerie e altri negozi specializzati a proporre molto di più i manga pubblicati delle case editrici nostrane. A confermare questo fenomeno è Claudia Bovini, nome di spicco di Star Comics che, in un'intervista a Open, ha rivelato alcuni numeri non solo confortanti ma anche entusiasmanti di ONE PIECE e Demon Slayer, due dei manga di punta della casa editrice.

Nel corso dell'intervista, Claudia Bovini ha rivelato che ONE PIECE è il manga più venduto in Italia con oltre 18 milioni di copie. Numeri importanti che diverranno sicuramente ancora più grossi nei prossimi anni dato che manca ancora un po' prima che il manga di Eiichiro Oda raggiunga il finale. Se ONE PIECE è il manga che complessivamente ha venduto di più, non succede però lo stesso per quanto riguarda i singoli volumi.

Anche qui, come è successo in Giappone, è Demon Slayer a prendersi il trono con una tiratura di ben 200.000 copie. Numeri importanti che però devono prendere in considerazione anche la tiratura molto alta di Star Comics che smaltisce le copie anche nel tempo. Ciò tuttavia non scalfisce la popolarità che il manga di Koyoharu Gotouge ha ottenuto in Italia.

Adesso Star Comics si prepara a un autunno ricco di nuovi titoli e di vecchie conoscenze.