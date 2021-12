Demon Slayer: ecco la nuova opening cantata da Aimer per l'arco del quartiere a luci rosse

Così come accaduto nel film, anche nella serie TV Rengoku è morto. Il cliffhanger di Demon Slayer stagione 2 ha portato a conclusione il primo arco narrativo che riprendeva le stesse scene del film. Ora però è tempo di passare a contenuti inediti, con Cruchyroll che ha già pubblicato il primo episodio inedito della serie.

Demon Slayer 2x08 introduce Tanjiro e compagni a una nuova situazione che supereranno fianco a fianco con Uzui Tengen, il pilastro del suono. Con il debutto del nuovo arco narrativo c'è però anche un cambio di opening. Come era già stato ampiamente anticipato, la sigla cantata da Lisa è stata sostituita e al suo posto c'è l'opening di Demon Slayer 2 con Aimer.

La cantante nipponica, famosissima per aver cantato canzoni come Brave Shine, Spark Again, Last Stardust e moltissime altre, torna a collaborare con lo studio Ufotable preparando un'opening frizzante per Demon Slayer 2. Il video in basso presenta il quartiere in cui sono ambientate le nuove vicende, mentre i personaggi che scorrono fanno capire quali saranno i protagonisti e nemici principali della saga che accompagnerà gli spettatori per i mesi a venire.

Questa sigla di Aimer sarà presente per tutto l'arco del quartiere a luci rosse di Demon Slayer.