Demon Slayer: l'opening 'Gurenge' è un successo mondiale, LiSA festeggia il triplo platino

Secondo quanto rivelato dai report mensili della Recording Industry Association of Japan (RIAJ), il singolo "Gurenge" scritto e cantato da LiSA per la serie anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stato ufficialmente certificato triplo disco di platino con oltre 750.000 downloads. Il brano aveva raggiunto il doppio platino nel dicembre 2019.

In calce potete dare un'occhiata al post condiviso dal profilo Twitter ufficiale dell'artista, in cui lo staff ha celebrato con i fan il raggiungimento dello storico traguardo. Per darvi un'idea del successo del brano vi ricordiamo che l'opening di Tokyo Ghoul Unravel ha raggiunto a stento i 250.000 downloads, mentre la versione originale della hit di Neon Genesis Evangelion A Cruel Angel Thesis ne conta circa un milione.

Nonostante sia stata pubblicata per la prima circa un anno fa, Gurenge occupa saldamente il primo posto della Billboard Japan's weekly anime song e vanta oltre 45 milioni di ascolti su Spotify (erano 25 due mesi fa) e 60 complessivi su YouTube. La traccia viaggia a pari passo con la crescita del successo dell'anime, ed è destinata ad infrangere altri record con il passare dei mesi.

E voi cosa ne pensate? Gurenge merita questo successo? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste apprezzare le doti canore dell'artista in un ambiente più intimo invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla performance live pubblicata pochi mesi fa.