Demon Slayer: per l'opera arriva uno spettacolo teatrale nel 2020

Si è conclusa la prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, tra tanti applausi e qualche critica, ma la storia dell'opera creata da Koyoharu Gotouge è tutt'altro che conclusa. Mentre il manga prosegue per conto suo su Weekly Shonen Jump, è stato infatti già annunciato un film animato per Demon Slayer che adatterà la prossima saga.

Ma no è la sola notizia che rivolve intorno al mondo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Infatti, il numero 44 di Weekly Shonen Jump ha rivelato che ci sono ancora novità riguardanti l'opera. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba riceverà uno spettacolo teatrale live-action che arriverà a gennaio 2020 a Tokyo e nella sua prefettura, per poi proseguire nella prefettura di Hyogo.

Kenichi Suemitsu si occuperà della sceneggiatura, ma avrà anche il ruolo di regista, mentre Shunsuke Wada si occuperà della composizione delle musiche. Mancano ancora dettagli sugli attori e una prima immagine pubblicitaria riguardanti i personaggi nelle nuove vesti reali, ma gennaio 2020 è vicino, pertanto le ulteriori informazioni saranno diramate nei prossimi mesi.

